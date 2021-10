Maltempo, sottopasso allagato a Saronno: traffico in tilt (Di martedì 5 ottobre 2021) Saronno (Varese) - Il Maltempo continua a flagellare il Nord Italia . Una bomba d'acqua ha paralizzato questa mattina le principali strade di Saronno: d alle 8 risulta allagato il sottopasso di ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 5 ottobre 2021)(Varese) - Ilcontinua a flagellare il Nord Italia . Una bomba d'acqua ha paralizzato questa mattina le principali strade di: d alle 8 risultaildi ...

