La perturbazione si sta spostando verso il sud della Penisola | le previsioni

(Di martedì 5 ottobre 2021) Roma - Lache ieri ha portato maltempo al Nord con situazioni addirittura alluvionali in Liguria si è spostatail Centro-Sud Italia, dando luogo a piogge e temporali che risultano più intensi sul versante tirrenico. Con il suo ramo settentrionale però è ancora in grado di coinvolgere il Nord Italia con piogge e rovesci tra le Alpi e le alte pianure. Si sono finalmente attenuati i fenomeni in Liguria, anche se sono ancora presenti alcuni piovaschi sparsi. LIGURIA E BASSO PIEMONTE, TREGUA MALTEMPO. Le regioni ieri sicuramente più colpite da pesanti eventi alluvionali, questa mattina vedono solo qualche debole pioggia tra la costa ligure e l'entroterra genovese. Nel frattempo i corsi d'acqua iniziano a smaltire il carico impressionante di lunedì, ma si segnala ancora il Bormida intorno al livello di guardia ad Alessandria ma tendente ...

Migliora invece la situazione in Liguria, dove la perturbazione che ha fatto registrare piogge e temporali sta passando. La perturbazione atlantica - battezzata Christian - che sta già interessando l'Italia continuerà a determinare condizioni di maltempo anche nelle prossime ore su buona parte del Paese, con piogge, temporali e venti forti.