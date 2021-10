La legge delega spiegata dal ministro Daniele Franco (Di martedì 5 ottobre 2021) Al termine dell'intervento del presidente del Consiglio, Mario Draghi, è intervenuto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, per spiegare i dieci punti cardine della legge-delega sulla revisione del sistema fiscale approvata dal Consiglio dei ministri (riunito senza i ministri della Lega). "Il documento di sintesi è il punto di partenza di questa delega. Ringrazio il Parlamento per il suo lavoro di ricognizione. Oggi, in Cdm, si è discusso di una legge delega con cui il governo chiede l’autorizzazione alle Camere, per i prossimi 18 mesi, di emanare uno o più decreti delegati", ha detto il ministro. "Ora, abbiamo una riflessione estesa sul nostro sistema fiscale sulla base delle indicazioni fornite ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 5 ottobre 2021) Al termine dell'intervento del presidente del Consiglio, Mario Draghi, è intervenuto ildell'Economia e delle Finanze,, per spiegare i dieci punti cardine dellasulla revisione del sistema fiscale approvata dal Consiglio dei ministri (riunito senza i ministri della Lega). "Il documento di sintesi è il punto di partenza di questa. Ringrazio il Parlamento per il suo lavoro di ricognizione. Oggi, in Cdm, si è discusso di unacon cui il governo chiede l’autorizzazione alle Camere, per i prossimi 18 mesi, di emanare uno o più decretiti", ha detto il. "Ora, abbiamo una riflessione estesa sul nostro sistema fiscale sulla base delle indicazioni fornite ...

