Italia’s Got Talent | morto l’ex concorrente Mattia Montenesi | aveva 15 anni

Mattia Montenesi aveva 15 anni, a 9 anni aveva partecipato alla sesta edizione di Italia's Got Talent, soffriva di un male incurabile. Italia's Got Talent dice l'addio a Mattia Montenesi, morto a 15 anni per un male incurabile. Il ragazzo aveva partecipato nel 2015 al Talent con il gruppo di ballo dei Straduri Killa, la loro esibizione era stata salutata da una standing ovation della giuria. La notizia della morte di Mattia Montenesi è stata diffusa dai canali social di Italia's Got Talent con un post che recita: "ciao Mattia". Nella caption si legge "siamo vicini alla famiglia e agli ..."

