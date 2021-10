In pensione a 62 anni, è possibile? (Di martedì 5 ottobre 2021) E’ possibile andare in pensione anticipata a 62 anni? Anche se l’età pensionabile, cioè il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, è attualmente pari a 67 anni, alcuni trattamenti pensionistici possono essere ottenuti con un anticipo di 5 anni e oltre ricorda laleggepertutti.it. Non parliamo soltanto della pensione anticipata quota 100, riconosciuta con un minimo di 62 anni di età e 38 anni di contributi, trattamento sperimentale che dal 1° gennaio 2022 non potrà più essere ottenuto. Le prestazioni pensionistiche che si possono ottenere a 62 anni, o con un requisito anagrafico inferiore, sono numerose: dalla pensione anticipata ordinaria Fornero, per la quale sono necessari 42 ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 ottobre 2021) E’andare inanticipata a 62? Anche se l’età pensionabile, cioè il requisito anagrafico per ladi vecchiaia, è attualmente pari a 67, alcuni trattamenti pensionistici possono essere ottenuti con un anticipo di 5e oltre ricorda laleggepertutti.it. Non parliamo soltanto dellaanticipata quota 100, riconosciuta con un minimo di 62di età e 38di contributi, trattamento sperimentale che dal 1° gennaio 2022 non potrà più essere ottenuto. Le prestazioni pensionistiche che si possono ottenere a 62, o con un requisito anagrafico inferiore, sono numerose: dallaanticipata ordinaria Fornero, per la quale sono necessari 42 ...

