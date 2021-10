“Il parto dopo le 40 settimane non è ‘anormale’!”, parola di Paola Turani (Di martedì 5 ottobre 2021) Paola Turani, in attesa del suo primo bambino dal marito Riccardo Serpellini, sta raccontando la sua gravidanza ai followers che, numerosi e partecipi, la seguono su Instagram. La modella e influencer ha ormai superato il giro di boa della data presunta parto e della quarantesima settimana di gravidanza e si sta ritrovando a rispondere alle tipiche domande che vengono poste alle mamme in attesa in questi casi. Prima su tutte: “Ma quando partorisci?”. “Stamattina ho letto questa frase: “PASSATA LA 40º SETTIMANA NON SEI OLTRE IL TERMINE, SEI SEMPLICEMENTE ANCORA INCINTA!” e l’ho voluta riportare per tranquillizzare chi è preoccupato/a o stranito/a tanto da definirla: “la gravidanza più lunga della storia” Mamme VIP Paola Turani: "Ecco i miei 9 mesi ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 5 ottobre 2021), in attesa del suo primo bambino dal marito Riccardo Serpellini, sta raccontando la sua gravidanza ai followers che, numerosi e partecipi, la seguono su Instagram. La modella e influencer ha ormai superato il giro di boa della data presuntae della quarantesima settimana di gravidanza e si sta ritrovando a rispondere alle tipiche domande che vengono poste alle mamme in attesa in questi casi. Prima su tutte: “Ma quandorisci?”. “Stamattina ho letto questa frase: “PASSATA LA 40º SETTIMANA NON SEI OLTRE IL TERMINE, SEI SEMPLICEMENTE ANCORA INCINTA!” e l’ho voluta riportare per tranquillizzare chi è preoccupato/a o stranito/a tanto da definirla: “la gravidanza più lunga della storia” Mamme VIP: "Ecco i miei 9 mesi ...

Advertising

Gloriajadore : @romeoagresti @GoalItalia Un altro parto dopo LM27 ???? - chanslixie : la prossima volta parto mezz'ora dopo va ?? - GianniperFedez : @heytherelua_ Uguale all’anno scorso allora… qua pure. Fabio entrò al travaglio attivo e rimase 3 ore dopo il parto… - heytherelua_ : @GianniperFedez No, al momento no. Il papà può entrare dal travaglio attivo e poi sta le 2h dopo il parto e venti… - mlgelm : RT @GallozziMrita: In uno zoo in Thailandia, una mamma tigre ha perso i suoi cuccioli dopo il parto ed entrata in uno stato di depressione.… -