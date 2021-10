I vip nelle liste fanno notizia ma non sfondano: 32 preferenze per Pippo Franco e 7 per l’ex Miss Italia (Di martedì 5 ottobre 2021) Accertamenti sono in corso sulla regolarità di decine di Green pass, tra cui quello del comico Pippo Franco, nell’ambito di un’inchiesta della procura di Roma. Nel registro degli indagati è stato iscritto un medico, un odontoiatra, che ha uno studio in zona Colli Albani, perquisito nelle scorse settimane. Il medico è ritenuto responsabile di aver rilasciato certificazioni mediche necessarie per ottenere il green pass ad alcuni suoi clienti che in realtà non si erano vaccinati. Nel corso della perquisizione disposta nell’ambito dell’indagine per falso sono stati acquisiti ricette mediche, documenti sanitari ed elenchi dei pazienti. Del caso non sa nulla Enrico Michetti, candidato del centrodestra al ballottaggio a Roma. “Non l’ho sentito e non so assolutamente nulla. Noi abbiamo migliaia di candidati – ha risposto Michetti a chi gli ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 ottobre 2021) Accertamenti sono in corso sulla regolarità di decine di Green pass, tra cui quello del comico, nell’ambito di un’inchiesta della procura di Roma. Nel registro degli indagati è stato iscritto un medico, un odontoiatra, che ha uno studio in zona Colli Albani, perquisitoscorse settimane. Il medico è ritenuto responsabile di aver rilasciato certificazioni mediche necessarie per ottenere il green pass ad alcuni suoi clienti che in realtà non si erano vaccinati. Nel corso della perquisizione disposta nell’ambito dell’indagine per falso sono stati acquisiti ricette mediche, documenti sanitari ed elenchi dei pazienti. Del caso non sa nulla Enrico Michetti, candidato del centrodestra al ballottaggio a Roma. “Non l’ho sentito e non so assolutamente nulla. Noi abbiamo migliaia di candidati – ha risposto Michetti a chi gli ...

Advertising

SecolodItalia1 : I vip nelle liste fanno notizia ma non sfondano: 32 preferenze per Pippo Franco e 7 per l’ex Miss Italia… - Diregiovani : “Una massa di imbecilli celebrolesi”. Questa la frase che improvvisamente ha rimbombato nelle stanze del GF Vip la… - pynodago : @schissetin Lo vedo dal vivo ogni tanto. Ha anche il coraggio di atteggiarsi a Vip. Ma nelle piccole realtà è così… - atlantidelibri : RT @ilriformista: Nelle carte dei #PandoraPapers i tesori nascosti nei paradisi fiscali di politici e vip: nelle carte i nomi di #Shakira,… - FilippoAstone : Gli utilizzatori e i passeggeri del settore del trasporto vip e charter otterranno un livello di servizio tipicamen… -