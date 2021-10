Fondi | attira una bambina in un magazzino e poi la violenta | arrestato bagnino

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 5 ottobre 2021)– Nel pomeriggio di oggi 5 ottobre la Polizia di Stato diha tratto in arresto un 32enne, in esecuzione di un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Latina per il reato di violenza sessuale continuata e aggravata dall’età della vittima, unadi 8 anni. L’abominevole reato si sarebbe consumato nel periodo compreso tra il 16 e il 22 giugno 2021 presso una struttura turistica di, ai danni di unasoggiornante unitamente alla famiglia nella medesima struttura ricettiva, dove il presunto colpevole svolgeva l’attività dipresso la piscina dell’hotel. Le indagini traevano spunto dalla denuncia sporta dalla madre della giovanissima vittima e si sono protratte per il tempo necessario ...