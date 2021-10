Firenze | spara ai passanti con carabina ad aria compressa | 2 feriti

(Di martedì 5 ottobre 2021) commenta Un 20enne è stato denunciato dai carabinieri dopo averto aicon unaaddalla finestra della sua camera a Signa, nel Fiorentino. Due le persone ferite in ...

Un ventenne di Signa () è stato identificato e denunciato dai carabinieri con l'accusa di aver s parato ad alcuni passanti con una pistola ad aria compressa , ferendo due persone. Leggi anche > Tra i feriti c'è ..., 5 ottobre 2021 - Si affaccia alla finestra della camera eai passanti in strada con una carabina ad aria compressa, ferendone in modo lieve due, fra cui un nonno che portava a spasso il ...Un ventenne di Signa (Firenze) è stato identificato e denunciato dai carabinieri con l'accusa di aver sparato ad alcuni passanti con una pistola ad aria compressa, ferendo ...In un'altra circostanza lo stesso 20enne avrebbe esploso colpi contro la finestra di un'abitazione vicina alla sua (ANSA) ...