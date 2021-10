Covid | Brasile | stop a uso delle mascherine all' aperto a Rio

Advertising

L'uso delle mascherine all'aperto, ove non esista il rischio di assembramenti, potrebbe essere dispensato nella città di Rio de Janeiro il prossimo 15 ottobre: è quanto prevede il sindaco della ...Brasilia, 05 ott 14:34 - Con le 204 morti registrate nelle ultime 24 ore il numero complessivo di decessi per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus...L'uso delle mascherine all'aperto, ove non esista il rischio di assembramenti, potrebbe essere dispensato nella città di Rio de Janeiro il prossimo 15 ottobre: è quanto prevede il sindaco della metrop ...I paesi extra europei che riaprono dall'autunno, ecco quali viaggi all'estero si potranno fare e le nuove regole per i corridoi turistici.