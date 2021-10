Comunali Roma | Gualtieri | “Mi aspetto sostegno Calenda e M5S”

(Di martedì 5 ottobre 2021) “? Non l’ho ancora sentito dopo il voto, miche sosterrà il candidato progressista, sarebbe strano il contrario”. Lo ha detto Roberto, candidato del centrosinistra a sindaco di, ospite di Unomattina su RaiUno, a proposito deldel leader di Azione al ballottaggio. Quanto invece a una possibile intesa con il M5s ha aggiunto: “Noi non faremo apparentamenti, ci presenteremo con la nostra coalizione. Anche nel caso M5s, come ha detto Conte, ‘mai con la destra’. Ci aspettiamo, e lo faremo con grande umiltà, che gli elettori di Virginia Raggi e Carlosostengano la nostra proposta”, con l’obiettivo di costruire “una città che funziona vicina alle persone”. ”Grazie di cuore a tutte e a tutti! Il 17 e il 18 Ottobre tutti a votare! Vinciamo e ...

Advertising

fattoquotidiano : Elezioni comunali Roma, “Ciao Virgì”: il tweet sfottò di Fratelli d’Italia a Virginia Raggi cancellato dopo le prim… - you_trend : ?? Risultati quasi definitivi delle elezioni comunali a #Roma (2526 sezioni scrutinate su 2603): Michetti (CDX) 30,2… - fattoquotidiano : Comunali, il flop dell’affluenza è in periferia: a Roma e Torino crollo nelle zone dove trionfava il M5s. E la dest… - SpottiSamuele : RT @repubblica: Comunali a Roma, a sorpresa il partito di Calenda è il più votato. E non solo ai Parioli [di Valeria Forgnone] https://t.co… - SandriGiulia : RT @_cise: #Amministrative2021, l'analisi @_cise dell'#affluenza nel dettaglio: crollo generale, vince l'#astensionismo. A #Roma, #Milano,… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Roma

, il Centro con Gualtieri, Michetti bene all'Eur. Liste: Calenda in testa Napoli - È il Pd il primo partito a Napoli in queste elezioni. Il dato è pressochè definitivo: mancano ......aa Napoli). In tutta la campagna elettorale i Cinque Stelle e Conte dicevano: 'non preoccupatevi di Renzi, ha solo l′1%'. Che dire: con l′1% abbiamo preso più consiglieri...Sarà la sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) a ospitare la presentazione, giovedì 7 ottobre 2021 dalle 15, del progetto "Cantiere Pomposa", per dar vita ad un porta ...I risultati definitivi delle elezioni comunali 2021 in diretta: chi ha vinto e chi ha perso alle amministrative, ultime news ...