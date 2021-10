Alessandro De Marchi vince la Tre Valli Varesine | “Esserci dopo la caduta era difficile | ultimo mese ricco”

Leggi su oasport

(Di martedì 5 ottobre 2021)Deha vinto la Tre2021. Il friulano si è imposto sul traguardo di Varese, battendo Davide Formolo in volata. Il 35enne ha interpretato brillantemente la 100ma edizione di questo tradizionale appuntamento del calendario italiano (secondo appuntamento del Trittico Lombardo). Il ribattezzato Rosso di Buja è tornato al successotre anni di digiuno (l’sigillo era datato 6 ottobre 2018, quando si impose al Giro dell’Emilia).De, quest’anno capace di indossare la maglia rosa al Giro d’Italia per un paio di giorni, ha espresso la sua soddisfazione per questo trionfo ai microfoni di Cycling Pro Net: “In queste situazioni conta il briciolo di energia che hai in più e io fortunatamente ne avevo in ...