Ufficiale: arriva l'annuncio, nuova panchina per Claudio Ranieri (Di lunedì 4 ottobre 2021) arriva anche l'ufficialità: Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Watford. Il club londinese, di proprietà della famiglia Pozzo, ha diramato la notizia sui social. Per il tecnico nato a Roma, fino allo scorso 30 giugno sulla panchina della Sampdoria, contratto di due anni con gli Hornets. ? Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club's new Head Coach.Welcome to Watford, Claudio! ?— Watford Football Club (@WatfordFC) October 4, 2021

