Nobel per la medicina a David Julius e Ardem Patapoutian: hanno scoperto i recettori del caldo e del freddo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato a David Julius e Ardem Patapoutian per le loro scoperte sulla capacità della pelle di sentire la temperatura. Si tratta di particolari recettori alla base del nostro tatto e dei meccanismi che regolano la percezione del freddo e del caldo. Le ricerche scientifiche dei due scienziati americani trovano un’importante applicazione nel trattamento del dolore cronico e segnano così il traguardo della 120esima edizione del prestigioso premio. Lo scorso anno era stata la volta di Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice: i tre scienziati hanno scoperto il virus alla base dell’epatite C conquistando la medaglia d’oro e la somma complessiva di un ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il premioper laè stato assegnato aper le loro scoperte sulla capacità della pelle di sentire la temperatura. Si tratta di particolarialla base del nostro tatto e dei meccanismi che regolano la percezione dele del. Le ricerche scientifiche dei due scienziati americani trovano un’importante applicazione nel trattamento del dolore cronico e segnano così il traguardo della 120esima edizione del prestigioso premio. Lo scorso anno era stata la volta di Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice: i tre scienziatiil virus alla base dell’epatite C conquistando la medaglia d’oro e la somma complessiva di un ...

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA David Julius and Ardem Patapoutian hanno vinto il Premio Nobel per la Medicina - repubblica : Nobel per la Medicina, il premio a David Julius e Ardem Patapoutian: hanno scoperto come la pelle riesce a percepir… - TgLa7 : Il #Nobel per la Medicina #2021 è stato assegnato a David Julius e Ardem Patapoutian - RaffaeleMangano : Contro ogni previsione, il Nobel per la medicina assegnato a due ricercatori americani e non agli scienziati di Facebook. #Nobel #novax - BrunaSalsedo : RT @SalamidaFabio: Il Nobel per la Medicina 2021 è stato assegnato a David Julius e Ardem Patapoutian. Strano, ero sicuro che sarebbe andat… -