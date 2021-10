Morto in un misterioso incidente automobilistico il vignettista anti Islam Lars Vilks (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il vignettista svedese aveva 75 anni. In passato era sopravvissuto a ben due tentativi di omicidio. L’incidente è avvolto nel mistero. Deceduto in un misterioso incidente automobilistico il vignettista svedese Lars Vilks. Aveva 75 anni. L’artista era diventato famoso nel 2007 per aver disegnato una vignetta raffigurante Maometto con il corpo di un cane. Veniva, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ilsvedese aveva 75 anni. In passato era sopravvissuto a ben due tentativi di omicidio. L’è avvolto nel mistero. Deceduto in unilsvedese. Aveva 75 anni. L’artista era diventato famoso nel 2007 per aver disegnato una vignetta raffigurante Maometto con il corpo di un cane. Veniva, L'articolo NewNotizie.it.

