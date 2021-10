Instagram, WhatsApp e Facebook Down – Server non funzionano (Di lunedì 4 ottobre 2021) I servizi di Instagram, WhatsApp e Facebook non funzionano perchè i Server sono Down nel momento in cui scriviamo. Il disservizio è cominiciato alle 18:00 di lunedi 4 ottobre e innumerevoli utenti segnalano problemi di accesso. Non accade spesso che i tre social risultino Down contemporaneamente, ma stando ai dati Downdetector esiste un problema esteso che riguarda molte nazioni tra cui anche l’Italia. Non ne è ancora chiara la natura del problema ed al momento non è possibile sapete quando Facebook, WhatsApp e Instagram torneranno nuovamente online. Restate sintonizzati sulle nostre pagine, continueremo a seguire la vicenda e non mancheremo di aggiornarvi in merito alla questione nel più ... Leggi su fifaultimateteam (Di lunedì 4 ottobre 2021) I servizi dinonperchè isononel momento in cui scriviamo. Il disservizio è cominiciato alle 18:00 di lunedi 4 ottobre e innumerevoli utenti segnalano problemi di accesso. Non accade spesso che i tre social risultinocontemporaneamente, ma stando ai datidetector esiste un problema esteso che riguarda molte nazioni tra cui anche l’Italia. Non ne è ancora chiara la natura del problema ed al momento non è possibile sapete quandotorneranno nuovamente online. Restate sintonizzati sulle nostre pagine, continueremo a seguire la vicenda e non mancheremo di aggiornarvi in merito alla questione nel più ...

Advertising

RealEmisKilla : Secondo me da whatsapp e instagram qualche fissato con i vecchi tempi ogni tot stacca la spina al grido di “facciam… - TgLa7 : #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa - StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - simonadiritti : Mi immagino Mark che vuole divertirsi un po’ bloccando whatsapp e Instagram. Birbantello #whatsappdown - PinceHarry94 : INSTAGRAM E WHATSAPP VI ODIO FOTTETEVI -