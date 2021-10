Instagram, Facebook, Whatsapp in down: scoppia il panico! (Di lunedì 4 ottobre 2021) Improvvisamente tutti i social più frequentati, che fanno capo a un unico gestore sono saltati e quindi risultati inaccessibili, generando un vero e proprio “panico” sulle reti di comunicazione degli utenti. Un segno di come oggi la società sia diventata sempre più “dipendente” da questi strumenti, a cui ormai è delegata gran parte della propria L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 4 ottobre 2021) Improvvisamente tutti i social più frequentati, che fanno capo a un unico gestore sono saltati e quindi risultati inaccessibili, generando un vero e proprio “panico” sulle reti di comunicazione degli utenti. Un segno di come oggi la società sia diventata sempre più “dipendente” da questi strumenti, a cui ormai è delegata gran parte della propria L'articolo proviene da La Luce di Maria.

TgLa7 : #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa - StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - rtl1025 : ?? Problemi per #WhatsApp, #instagram e #Facebook. A segnalarli gli utenti su #Twitter, ma anche il sito… - givlsv : @messedupgiuls Madò ma che poi io mi sono assentata due ore e mio fratello fa; non va WhatsApp, entro qui e leggo c… - Nas_RVBP : tutti corrono su twitter ogni volta che instagram e facebook non funzionano #instagramdown -