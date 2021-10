Ignazio Moser | problemi di salute | stop ai social | le sue parole

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Hanno destato una certa preoccupazione lediche nelle passate ore ha annunciato la sua decisione di spegnere per un po’ i. Il motivo? Alcunidiaccusati dall’ex concorrente del GF Vip e fidanzato di Cecilia Rodriguez che lo avrebbero spinto ad indagare sulle cause del suo malessere.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.