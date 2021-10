Elezioni comunali, affluenza in calo quasi ovunque (Di lunedì 4 ottobre 2021) Alle 23 di ieri, secondo i dati del ministero dell'Interno aveva votato il 41,65 per cento degli aventi diritto alle Elezioni comunali. quasi venti punti percentuali in meno rispetto al 2016, quando l'affluenza fu del 61,49 per cento (ma si votò nell'election day, quindi soltanto di domenica). L'affluenza definitiva verrà data alle ore 15, alla chiusura dei seggi. I dati tra città non differiscono molto ma a Milano l'affluenza è stata un po' più alta rispetto alle altre grandi città (37,76 per cento). Mentre il dato più basso lo si è registrato a Napoli (dove ha votato il 33,72 per cento degli aventi diritto). A Roma il municipio con l'affluenza più alta è il II, dove ha votato il 42,98 per cento degli elettori. Quello con il dato più passo è il VI (ha votato il 31,68 ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 4 ottobre 2021) Alle 23 di ieri, secondo i dati del ministero dell'Interno aveva votato il 41,65 per cento degli aventi diritto alleventi punti percentuali in meno rispetto al 2016, quando l'fu del 61,49 per cento (ma si votò nell'election day, quindi soltanto di domenica). L'definitiva verrà data alle ore 15, alla chiusura dei seggi. I dati tra città non differiscono molto ma a Milano l'è stata un po' più alta rispetto alle altre grandi città (37,76 per cento). Mentre il dato più basso lo si è registrato a Napoli (dove ha votato il 33,72 per cento degli aventi diritto). A Roma il municipio con l'più alta è il II, dove ha votato il 42,98 per cento degli elettori. Quello con il dato più passo è il VI (ha votato il 31,68 ...

Advertising

fanpage : #ElezioniAmministrative2021, un audio inquietante diffuso a Salerno:'Sappiamo dove voti' - Agenzia_Ansa : Il dato complessivo dei votanti alle ore 23 rilevato dal Viminale per le elezioni comunali è del 41,65%. Nel 2016 -… - Open_gol : A Napoli sequestrati i telefonini a un diciannovenne e a un uomo di 42 anni. A Vasto consegnata a un elettore una s… - infoitinterno : Elezioni comunali, affluenza al voto in provincia di Alessandria - infoitinterno : Elezioni Comunali 2021: risultati e exit poll per Torino, Milano e Roma -