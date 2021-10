Col pancione in piazza contro la legge che impedisce l'aborto in Texas (Di lunedì 4 ottobre 2021) Jennifer Lawrence incinta, ma lo stesso in piazza per partecipare alla Women’s March, la manifestazione che si è tenuta sabato a Washington, a sostegno del diritto all’aborto per le donne. Leggi anche › La giornata storica di San Marino: l’aborto diventa legale › Stop all’aborto in Texas: vietato anche nei casi di stupro o incesto. Biden insorge Jennifer Lawrence col pancione in piazza per il diritto all’aborto Insieme all’amica Amy Schumer si è unita alla protesta che si è svolta in tante città americane contemporaneamente per protestare contro ... Leggi su iodonna (Di lunedì 4 ottobre 2021) Jennifer Lawrence incinta, ma lo stesso inper partecipare alla Women’s March, la manifestazione che si è tenuta sabato a Washington, a sostegno del diritto all’per le donne. Leggi anche › La giornata storica di San Marino: l’diventa legale › Stop all’in: vietato anche nei casi di stupro o incesto. Biden insorge Jennifer Lawrence colinper il diritto all’Insieme all’amica Amy Schumer si è unita alla protesta che si è svolta in tante città americane contemporaneamente per protestare...

