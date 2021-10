Aia, Trentalange: “Obiettivo far parlare gli arbitri a fine gara. Moderatamente soddisfatto di questo inizio campionato” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Alfredo Trentalange, presidente dell’AIA, ha parlato in occasione della presentazione del Centro VAR presso l’International Broadcast Centre (IBC) della Lega Serie A, a Lissone. Per il capo dei fischietti italiani l’Obiettivo è di arrivare a far parlare gli arbitri dopo le partite: “È un mio sogno. Sarebbe bello che si potesse arrivare. Penso che ci si arriverà per gradi, se c’è la buona volontà da parte di tutti di comunicare, credo che si potrà arrivare ad una maggiore comunicazione. Se gli arbitri si fanno conoscere come persone probabilmente si umanizza la figura e soprattutto si invogliano anche i ragazzini a fare gli arbitri. Sarebbe un sogno, con un numero maggiore di arbitri significherebbe anche aumentare la qualità. Sono soddisfatto di questi ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 ottobre 2021) Alfredo, presidente dell’AIA, ha parlato in occasione della presentazione del Centro VAR presso l’International Broadcast Centre (IBC) della Lega Serie A, a Lissone. Per il capo dei fischietti italiani l’è di arrivare a farglidopo le partite: “È un mio sogno. Sarebbe bello che si potesse arrivare. Penso che ci si arriverà per gradi, se c’è la buona volontà da parte di tutti di comunicare, credo che si potrà arrivare ad una maggiore comunicazione. Se glisi fanno conoscere come persone probabilmente si umanizza la figura e soprattutto si invogliano anche i ragazzini a fare gli. Sarebbe un sogno, con un numero maggiore disignificherebbe anche aumentare la qualità. Sonodi questi ...

