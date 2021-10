Acerbi, le scuse non bastano. L’ira social dei tifosi: “Fatti un bagno di umiltà” (Di lunedì 4 ottobre 2021) La Lazio vista ieri a Bologna ha deluso i suoi tifosi sotto tutti i punti di vista, tanto da far quasi dimenticare i recenti successi su Roma e Lokomotiv Mosca.Acerbi, dopo l’espulsione, ha rivolto un brutto gesto all’arbitro e dovrà saltare l’Inter. Il difensore della Nazionale ha chiesto scusa, ma secondo alcuni sostenitori biancocelesti non è stato sufficiente. Damme retta è un anno che te lo scrivo,Fatti un bagno di umiltà,piedi per terra così servi a poco!! — Chirieletti Alessandro (@alexchirieletti) October 3, 2021 Foto: Twitter personale Acerbi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 ottobre 2021) La Lazio vista ieri a Bologna ha deluso i suoisotto tutti i punti di vista, tanto da far quasi dimenticare i recenti successi su Roma e Lokomotiv Mosca., dopo l’espulsione, ha rivolto un brutto gesto all’arbitro e dovrà saltare l’Inter. Il difensore della Nazionale ha chiesto scusa, ma secondo alcuni sostenitori biancocelesti non è stato sufficiente. Damme retta è un anno che te lo scrivo,undi,piedi per terra così servi a poco!! — Chirieletti Alessandro (@alexchirieletti) October 3, 2021 Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

F_Pastore27 : @MassMarianella @Acerbi_Fra Esattamente, quelli che fanno riferimento al dito medio, hanno letto il post di scuse??… - sportli26181512 : Acerbi, le scuse non bastano. Ira dei tifosi sui social: 'Fatti un bagno di umiltà': Acerbi, le scuse non bastano.… - LALAZIOMIA : #Calcio Lazio, Acerbi, le scuse non bastano. I tifosi: 'Fatti un bagno di umiltà' - Gazzetta_it : Acerbi, le scuse non bastano. Ira dei tifosi sui social: 'Fatti un bagno di umiltà' - pendeggiafranz : @Acerbi_Fra Fermati alle scuse. Dire che non ti appartiene è una bugia visto che lo hai fatto. -