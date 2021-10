Toloi va ko, Mancini chiama Calabria. Anche Pessina ko (Di domenica 3 ottobre 2021) ROMA - Il giocatore dell' Atalanta Rafael Toloi ha subito un risentimento muscolare che gli ha impedito di partecipare alla partita di campionato con il Milan al Gewiss Stadium, un infortunio che ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 3 ottobre 2021) ROMA - Il giocatore dell' Atalanta Rafaelha subito un risentimento muscolare che gli ha impedito di partecipare alla partita di campionato con il Milan al Gewiss Stadium, un infortunio che ...

