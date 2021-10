"Rischio infarto". Panico in studio, il maestro di ballo ridotto così: la paura sul volto di Teo Mammucari (Di domenica 3 ottobre 2021) Succede di tutto a Tu si que vales, il varietà del sabato sera in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Succede di tutto quando in studio arrivano dei ballerini di liscio per omaggiare Raoul Casadei. E via con mazurca, liscio e polka, in un numero che entusiasma il pubblico. E a quel punto anche i giudici hanno deciso di scendere in pista e di misurarsi col ballo. Tra questi, ovviamente, Teo Mammucari, che però poco prima di iniziare a danzare ha palesato tutta la sua preoccupazione: Vuole togliersi la maglia? Io sono preoccupato. La vedo rosso e paonazzo. Lei mi infarta qua", ha affermato rivolgendosi al maestro di ballo. Il punto è che il maestro, al termine del suo omaggio a Casadei, era effettivamente paonazzo. Tanto che Mammucari era ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021) Succede di tutto a Tu si que vales, il varietà del sabato sera in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Succede di tutto quando inarrivano dei ballerini di liscio per omaggiare Raoul Casadei. E via con mazurca, liscio e polka, in un numero che entusiasma il pubblico. E a quel punto anche i giudici hanno deciso di scendere in pista e di misurarsi col. Tra questi, ovviamente, Teo, che però poco prima di iniziare a danzare ha palesato tutta la sua preoccupazione: Vuole togliersi la maglia? Io sono preoccupato. La vedo rosso e paonazzo. Lei mi infarta qua", ha affermato rivolgendosi aldi. Il punto è che il, al termine del suo omaggio a Casadei, era effettivamente paonazzo. Tanto cheera ...

