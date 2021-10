Osimhen: “E’ disgustoso odiare una persona solo per il colore della pelle” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Victor Osimhen su Instagram ha scritto un post in merito agli insulti razzisti di cui è stato vittima a Firenze, dopo la gara vinta dal suo Napoli. Queste le sue parole: “Genitori parlate con i vostri figli, fategli capire quanto sia disgustoso odiare un individuo per il colore della sua pelle“. Foto: Sito Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 ottobre 2021) Victorsu Instagram ha scritto un post in merito agli insulti razzisti di cui è stato vittima a Firenze, dopo la gara vinta dal suo Napoli. Queste le sue parole: “Genitori parlate con i vostri figli, fategli capire quanto siaun individuo per ilsua“. Foto: Sito Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

