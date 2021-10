Napoli, Spalletti: «Vittoria risicata. Alcuni giocatori non in forma» (Di domenica 3 ottobre 2021) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato al termine del match contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato al termine del match contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. «Non è facile quando trovi squadre che giocano uomo contro uomo. Dal punto di vista fisico in quelle situazioni fatichiamo ancora, però davanti abbiamo giocatori veloci difficili da prendere. Le cinque sostituzioni allungano la vita alle partite, perché poi a volte non basta neanche il 2-0. Quindi se le usi bene possono diventare un bel vantaggio. Però nel secondo tempo non abbiamo servito bene Mertens e Petagna, non abbiamo chiuso la partita. Ma almeno abbiamo due colonne in difesa di cui possiamo fidarci. Abbiamo sofferto le palle lunghe per ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Luciano, allenatore del, ha parlato al termine del match contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni Luciano, allenatore del, ha parlato al termine del match contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. «Non è facile quando trovi squadre che giocano uomo contro uomo. Dal punto di vista fisico in quelle situazioni fatichiamo ancora, però davanti abbiamoveloci difficili da prendere. Le cinque sostituzioni allungano la vita alle partite, perché poi a volte non basta neanche il 2-0. Quindi se le usi bene possono diventare un bel vantaggio. Però nel secondo tempo non abbiamo servito bene Mertens e Petagna, non abbiamo chiuso la partita. Ma almeno abbiamo due colonne in difesa di cui possiamo fidarci. Abbiamo sofferto le palle lunghe per ...

Advertising

sportmediaset : Serie A, #FiorentinaNapoli 1-2: Spalletti resta a punteggio pieno. #SportMediaset - MassimoCaputi : Sette su sette per il #Napoli che ribalta il vantaggio iniziale della #Fiorentina e da prova della sua forza in una… - claudioruss : Solo un'altra volta nella sua carriera da allenatore Luciano #Spalletti era riuscito a rimanere imbattuto in tutto… - rosacovirosa : @ADeLaurentiis Grazie a Spalletti ,allo Staff , ai giocatori tutti che ci regalano emozioni forti .Forza Napoli Sempre - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Spalletti a DAZN: “Schema su punizione? L’ha fatto il Dortm… -