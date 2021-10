(Di domenica 3 ottobre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e ...

Advertising

Gazzetta_it : Dzeko e Djuric, quei pesantissimi gol dalla Bosnia (e le scelte vincenti di mercato) #laborsadiPedullà - FantamaniaPlus : Live i voti delle partite del sabato della #settima giornata #seriea - PolideportivoFC : ?????? #SerieA ?????? #Salernitana 1-0 #Genoa 66' M. Djuric #Torino 0-1 #Juventus 86' M. Locatelli #Sassuolo 1-2… -

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko Djuric

La Gazzetta dello Sport

Ci sono storie di attaccanti che lasciano il segno. L'Inter cercava il vice Lukaku e lo ha individuato in Edin: 6 gol nelle prime 7 partite, non accadeva dai tempi di Ronaldo il Fenomeno e lui non cade nella trappola: cancella i paragoni, gli piace soltanto fabbricare prodezze, spaccare le partite quando ...... 92 Busio) 2/10 - 15:00 Salernitana - Genoa 1 - 0 (66) 2/10 - 18:00 Torino - Juventus 0 - 1 (86 Locatelli) 2/10 - 20:45 Sassuolo - Inter 1 - 2 (22 Berardi (R), 58, 78 Lautaro (R)) 3/10 - ...SAMPDORIA – Audero 6, Bereszynski 6, Yoshida 5, Colley 5,5, Augello 5,5, Candreva 7,5, Thorsby 5,5, Adrien Silva 6,5 (72' Ekdal 6), Damsgaard 6 (72' Askildsen 6), Caputo 6, Quagliarella 7 (87' Torregr ...Inaspettata disfatta dei biancocelesti a Bologna, l’assenza di Immobile si è fatta sentire. Volano gli scaligeri, ancora imbattuti grazie alla cura Tudor. Succede di tutto nella gara di Marassi, dove ...