Asti | 13enne muore soffocato | intrappolato nel divano letto

(Di domenica 3 ottobre 2021) E’ stato rinvenuto cadavere in casa questo pomeriggio adalle 15.30 un ragazzino di origine senegalese ma residente in città. Il cadavere è stato trovato da un cugino, che era andato a casa sua...

Secondo una prima ricostruzione, la molla del divano , per cause ancora da accertare, sarebbe scattata facendo chiudere il letto con all'interno ilche forse era addormentato.commenta Un tredicenne di origine senegalese è morto ad, soffocato da un divano letto che si è richiuso sopra di lui. A trovarlo è stato il cugino che era andato a portargli la spesa. Il ragazzo, che viveva con i genitori che al momento della tragedia ...E’ stato rinvenuto cadavere in casa questo pomeriggio ad Asti alle 15.30 un ragazzino di origine senegalese ma residente in città. Il cadavere è stato ...Tragedia ad Asti: oggi pomeriggio un ragazzino di 13 anni, di origine senegalese ma residente nella città piemontese, è rimasto ucciso, ...