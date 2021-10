Serie A, Torino-Juventus 0-1: highlights, tabellino e voti della sfida (Di sabato 2 ottobre 2021) Il Torino parte forte nel primo tempo, ma nella seconda frazione la Juventus prende il sopravvento. Decide la vittoria Locatelli, che insacca nell’angolino destro spezzando i cuori dei granata. Allegri gestisce l’obbligatorio turnover imposto dalle troppe partite ravvicinate lasciando in panchina Bonucci, Arthur e Cuadrado. La Vecchia Signora, inoltre, ha delle assenze importanti in attacco, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 2 ottobre 2021) Ilparte forte nel primo tempo, ma nella seconda frazione laprende il sopravvento. Decide la vittoria Locatelli, che insacca nell’angolino destro spezzando i cuori dei granata. Allegri gestisce l’obbligatorio turnover imposto dalle troppe partite ravvicinate lasciando in panchina Bonucci, Arthur e Cuadrado. La Vecchia Signora, inoltre, ha delle assenze importanti in attacco, L'articolo proviene da Inews.it.

OptaPaolo : 0 - La Juventus non ha effettuato neanche un tiro nello specchio in un primo tempo di Serie A contro il Torino per… - juventusfc : 46’ | Si riparte! Insieme, ragazzi, per questo secondo tempo! ?? ?? LIVE MATCH ? - SkySport : TORINO-JUVENTUS 0-1 Risultato finale ? ? #Locatelli (86') ?? - nnapolitanor : RT @Gazzetta_it: Locatelli ci ha preso giusto: il Toro gioca alla pari ma si arrende alla Juve nel finale #ToroJuve - saniokeltractor : il torino ha un portiere che sarebbe titolare in tutte le squadre di serie a e lo tiene in panchina??????? -