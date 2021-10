Sassuolo-Inter | Inzaghi | “Partita sofferta Handanovic-Defrel? Decisione giusta”

(Di sabato 2 ottobre 2021) Simonenel postdi, match della settima giornata della Serie A 2021/2022 L’allenatore dell’Simone, al termine del match vinto per 2 a 1 contro il, e valevole per la settima giornata della Serie A 21/22, ha raccontato le sue impressioni sul match del ‘Mapei Stadium’ ai microfoni di Sky Sport. “è stato bravissimo sull’occasione die su Boga poi. Secondo meè un portiere prodigioso su cui ho sentito tante voci, per me laè stata corretta. Sapevamo che era unacomplicata, ho visto una squadra che aveva tanta voglia di reagire”. Il primo tempo peggiore dell’...

Inter : ??? | MATCH REPORT @EdDzeko e Lautaro ribaltano il Sassuolo: leggi qui la cronaca di #SassuoloInter ?? - Inter : ? | SVANTAGGIO 22' - Rigore per il Sassuolo: Berardi trasforma dal dischetto #SassuoloInter 1?-0? - MatteoBarzaghi : Sassuolo-Inter con una novità. Correa dal primo minuto con Lautaro. Dzeko parte dalla panchina. @SkySport #SassuoloInter - SabinoDelLatte : La solita ed inimitabile Pazza Inter #amala #inter #sassuolo #seriea - Andre_Inter4 : RT @Inter: ??? | INTERVISTA Le parole di @EdDzeko, grande protagonista della sfida di stasera ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Inter

Ancora una vittoria in rimonta per l'che supera 2 - 1 ilgrazie alle reti di Dzeko e Lautaro. Di Berardi il gol neroverde2 Alessio Dionisi , allenatore del, parla in tv dopo il ko contro l', con i neroverdi avanti 1 - 0 fino all'intervallo e poi ribaltati dai nerazzurri: 'Non commento né l'né l'arbitraggio. Abbiamo sbagliato sui ...Intervenuto ai microfoni di DAZN, l’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato così della sconfitta maturata contro l’Inter: “E’ un peccato, per la prestazione che abbiamo fatto e gli episodi.Sassuolo avanti 1-0, prima dell’intervallo episodio controverso: presunto tocco di Handanovic su Defrel lanciato a rete. Al Mapei Stadium va in scena Sassuolo-Inter con i nerazzurri che affrontano Dio ...