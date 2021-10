La Juve vince il derby della Mole, Toro battuto 1-0 (Di sabato 2 ottobre 2021) AGI - La Juventus batte 1-0 il Torino e vince il derby della Mole. Dopo la vittoria in Champions League con il Chelsea, i bianconeri non si fermano e ottengono la terza vittoria consecutiva in campionato, che permette alla squadra di Allegri di avvicinarsi alla 'zona europea' della classifica. Si interrompe, invece, la striscia positiva della squadra di Juric dopo due vittorie e due pareggi. Ritmi altissimi sin dall'inizio del match, con un'ottima partenza della Juventus: in cinque minuti Kean e McKennie hanno due grandi chance per sbloccare la partita ma non centrano lo specchio della porta. Dopo la prima fase dominata dai bianconeri, inizia a giocare anche il Torino e al 22' Lukic spreca un cross perfetto di Ola ... Leggi su agi (Di sabato 2 ottobre 2021) AGI - Lantus batte 1-0 il Torino eil. Dopo la vittoria in Champions League con il Chelsea, i bianconeri non si fermano e ottengono la terza vittoria consecutiva in campionato, che permette alla squadra di Allegri di avvicinarsi alla 'zona europea'classifica. Si interrompe, invece, la striscia positivasquadra di Juric dopo due vittorie e due pareggi. Ritmi altissimi sin dall'inizio del match, con un'ottima partenzantus: in cinque minuti Kean e McKennie hanno due grandi chance per sbloccare la partita ma non centrano lo specchioporta. Dopo la prima fase dominata dai bianconeri, inizia a giocare anche il Torino e al 22' Lukic spreca un cross perfetto di Ola ...

Advertising

palermochannel : Juve Stabia-Palermo 0-0 vince la noia (VIDEO) - - DanieleBarrila : @sanpiotr @para_matti @VivianiSamuele Certo perché la juve li vince sul campo, non con la monetina di Alemao... - UILperiferic : @ilfattoblog @fattoquotidiano @januariapiromal Io sono contento che abbia vinto Manfredi che appare come persona se… - elsolONE : Non vorrei dirlo. Ma dopo tutti questi premi agli italiani, quasi quasi manca solo la #juventus che vince la… - peppeosvaldo : #Dybala rinnova per 8+ 2 milioni di bonus e la #Juve vince il braccio di ferro! #rinnovodybala -