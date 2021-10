Gli ecovillaggi in Italia e nel mondo | dove sono e i principi che li regolano

Leggi su robadadonne

(Di sabato 2 ottobre 2021) Unpiù sostenibile? Si può. Realizzarlo è possibile partendo da quello che, storicamente, è il nucleo primigenio della società: la comunità. Con questo spirito nel 1991 Robert e Diane Gilman hanno coniato il termineo (eco-village in inglese) per riferirsi a delle specifiche comunità sostenibili che condividono una filosofia e un comune spirito, volto a creare un ecosistema ridotto e autosufficiente. Ma scopriamo in cosa consistono questie qualia fondamento di questo progetto. Vi raccomandiamo... E se la decrescita felice fosse la sola cosa che può salvarci? Rallentare la produzione di ciò che non è essenziale e modificare radicalmente il nostro sistema economico potrebbe salvare ...