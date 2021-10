Catania, contro il Picerno la porta va chiusa ma finora Baldini non ha la cura (Di sabato 2 ottobre 2021) Il reparto difensivo etneo finora sempre battuto in campionato a parte il match casalingo con la Fidelis Andria Leggi su itasportpress (Di sabato 2 ottobre 2021) Il reparto difensivo etneosempre battuto in campionato a parte il match casalingo con la Fidelis Andria

Catania, contro il Picerno la porta va chiusa ma finora Baldini non ha la cura ItaSportPress VERSO PICERNO-CATANIA (Video): etnei vittoriosi nei due precedenti tra le due squadre Per la terza volta in competizioni ufficiali si affrontano Catania e Picerno. Nella stagione 2019/20 i rossazzurri s’imposero sia al “Massimino” che allo stadio “Viviani”. Il 13 ottobre 2019 l’Elefant ...

Manita del Palermo Primavera ai danni del Potenza Il Palermo Primavera si abbatte sui pari età del Potenza nella seconda giornata del campionato di categoria Il Palermo Primavera si abbatte sui pari età del Potenza in occasione della seconda giornata ...

