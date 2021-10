Camion vela si sfrena e travolge una mamma e la bimba nel passeggino: entrambi all'ospedale, lei a Torrette (Di sabato 2 ottobre 2021) CIVITANOVA - Un Camion vela si sfrena e travolge una donna che stava passeggiando con il suo piccolo nel passeggino. L' incidente è avvenuto intorno alle 18 in via Campania, all'angolo con via ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 2 ottobre 2021) CIVITANOVA - Unsiuna donna che stava passeggiando con il suo piccolo nel. L' incidente è avvenuto intorno alle 18 in via Campania, all'angolo con via ...

Advertising

CronacheMc : articolo aggiornato il piccolo ha un anno ed è stato portato in ospedale, ha alcune ferite ma non è grave. La madre… - CronacheMc : CIVITANOVA - L'incidente è avvenuto intorno alle 18 in via Lombardia. Il piccolo era con la mamma, è stato portato… - argentofisico : @animaleuropeRMP @arcocielo @EnricoFurlan3 @OfficialTozzi @Clara84874459 Bello, me gusta mucho, sia chiaro. MA sta… - BiaDo27 : @fedeferrari__ @nonleggerlo @espressonline @_violaviolet @turcheseines Fiumi di camion vela, piazze di camion vela,… - Luca_Arioli : RT @Luca_Arioli: Ultimo appuntamento serale di campagna elettorale e poi con il camion-vela ci rivediamo domani! -