Stefano Cucchi: un caso che non si dimentica (Di venerdì 1 ottobre 2021) Oggi sarebbero stati 43 anni e Stefano aveva il diritto come qualsiasi essere umano di festeggiare il suo compleanno. Di sbagliare sì, perché si sbaglia, ma di avere il tempo necessario per poter rimediare; esattamente come un qualsiasi essere umano. Umanità: un sostantivo che avrebbe sempre tutto il diritto di essere scritto con la U maiuscola, per non dimenticare la disumanità in generale e quella degli ultimi giorni di Stefano Cucchi, in particolare, mista ad odio gratuito. La vicenda che coinvolge un ragazzo allora 32enne, residente a Morena, come tanti nell'estrema periferia a sud-est di Roma, inizia nella serata del 15 ottobre del 2009. Tra poco saranno passati 12 anni da quando Stefano Cucchi venne arrestato, perché trovato in possesso di droga. Viene portato in caserma e ...

