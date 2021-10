Sconcerti su Allegri: “La Juve è ritornata con il vecchio gioco” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato il giornalista Mario Sconcerti: facendo delle dichiarazioni nei confronti di Allegri. Le parole di Mario Sconcerti “Allegri è stato bravo a lasciarsi alle spalle qualunque ambizione sprovveduta, raccontando alla squadra i suoi limiti e dandole il vecchio gioco di chi lancia sassi contro i giganti”. Fonte foto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sconcerti su Locatelli: “Non serve alla Juve. Credo che Allegri giocherà…” Sconcerti su Dybala: “Dopo il Covid non è stato più lo stesso. Sulla Juve…” Sconcerti su Spalletti: “Per Napoli è l’allenatore ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato il giornalista Mario: facendo delle dichiarazioni nei confronti di. Le parole di Marioè stato bravo a lasciarsi alle spalle qualunque ambizione sprovveduta, raccontando alla squadra i suoi limiti e dandole ildi chi lancia sassi contro i giganti”. Fonte foto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::su Locatelli: “Non serve alla. Credo chegiocherà…”su Dybala: “Dopo il Covid non è stato più lo stesso. Sulla…”su Spalletti: “Per Napoli è l’allenatore ...

Advertising

infoitsport : Sconcerti: 'Vi spiego perché Allegri ha completamente la squadra in mano' - gabrielefermi : ABBIAMO VINTO IL MONDIALE 82 CON QUESTA FILOSOFIA E QUESTO FA IL FENOMENO...Un cappuccino con Sconcerti: Allegri ha… - infoitsport : Sconcerti a TMW Radio: 'Contro il Chelsea è stata la vittoria di Allegri, ecco perché' - Spazio_J : Sconcerti: 'Vi spiego perché Allegri ha completamente la squadra in mano' - - Spazio_J : Sconcerti: 'Vi spiego perché Allegri ha completamente la squadra in mano' - -