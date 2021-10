Sci alpino: una nuova tappa di Coppa del Mondo a Zermatt/Cervinia per il 2022/2023 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Importante novità per quanto riguarda la prossima stagione della Coppa del Mondo di sci alpino: a partire dal 2022-2023 si aggiunge una nuova tappa per il massimo circuito internazionale. Spazio, subito dopo l’opening di Soelden, a Zermatt/Cervinia, per entrambi i sessi (sia uomini che donne). Appuntamento fondamentale con un super G ed una discesa libera, in modo da iniziare anticipatamente le discipline veloci. La novità è stata frutto di un progetto portato avanti in collaborazione fra la Federazione Italiana Sport Invernali e quella svizzera. Il tutto si svolgerà sulle nevi di Matterhorn, con partenza fissata in Svizzera, a Gobba di Rollin (3899 metri), ed arrivo nel Bel Paese a Laghi Cime Bianchi (2814 metri). Le parole del ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 ottobre 2021) Importante novità per quanto riguarda la prossima stagione delladeldi sci: a partire dalsi aggiunge unaper il massimo circuito internazionale. Spazio, subito dopo l’opening di Soelden, a, per entrambi i sessi (sia uomini che donne). Appuntamento fondamentale con un super G ed una discesa libera, in modo da iniziare anticipatamente le discipline veloci. La novità è stata frutto di un progetto portato avanti in collaborazione fra la Federazione Italiana Sport Invernali e quella svizzera. Il tutto si svolgerà sulle nevi di Matterhorn, con partenza fissata in Svizzera, a Gobba di Rollin (3899 metri), ed arrivo nel Bel Paese a Laghi Cime Bianchi (2814 metri). Le parole del ...

