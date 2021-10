Pochi vaccinati e cospirazionisti che si curano con le vitamine, la Premier è preda dei no-vax (Di venerdì 1 ottobre 2021) Quasi due terzi dei giocatori della Premier League devono ancora essere completamente vaccinati. E molti rifiutano del tutto la vaccinazione. Peggio: i dirigenti dei migliori club lamentano il fatto che gli spogliatoi sono ormai preda di giocatori anziani, anche molto importanti, che diffondono teorie del complotto: da Bill Gates, all’infertilità fino alla cura del Covid con le vitamine. Lo scrive il Daily Mail. E il quadro è esattamente all’opposto, per esempio, di quello dell’NBA, dove ai non vaccinati sarà vietato di giocare nei palazzetti e a cui sarà tagliato lo stipendio. I calciatori in Inghilterra per ora possono farla franca. Ma il quadro è desolante. Solo sette dei 20 club della Premier League hanno vaccinato completamente oltre il 50% delle loro rose. Mentre Leeds, Wolves, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 1 ottobre 2021) Quasi due terzi dei giocatori dellaLeague devono ancora essere completamente. E molti rifiutano del tutto la vaccinazione. Peggio: i dirigenti dei migliori club lamentano il fatto che gli spogliatoi sono ormaidi giocatori anziani, anche molto importanti, che diffondono teorie del complotto: da Bill Gates, all’infertilità fino alla cura del Covid con le. Lo scrive il Daily Mail. E il quadro è esattamente all’opposto, per esempio, di quello dell’NBA, dove ai nonsarà vietato di giocare nei palazzetti e a cui sarà tagliato lo stipendio. I calciatori in Inghilterra per ora possono farla franca. Ma il quadro è desolante. Solo sette dei 20 club dellaLeague hanno vaccinato completamente oltre il 50% delle loro rose. Mentre Leeds, Wolves, ...

