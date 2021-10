Osasuna vs Rayo Vallecano: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il neopromosso Rayo Vallecano cercherà di allungare la sua corsa vincente a quattro partite della Liga sabato 2 ottobre, quando si recherà per affrontare l’Osasuna. I padroni di casa sono tornati a vincere contro il Maiorca l’ultima volta, mentre i loro ospiti hanno ottenuto tre vittorie in testacoda per salire al quinto posto nella classifica della Liga. Il callcio d inizio di Osasuna vs Rayo Vallecano è previsto alle 14. Prepartita Osasuna vs Rayo Vallecano: a che punto sono le due squadre? Osasuna Nonostante non sia riuscito a stabilire la coerenza finora in questa stagione, l’Osasuna si trova in una posizione relativamente impressionante dopo sette partite della stagione della Liga, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il neopromossocercherà di allungare la sua corsa vincente a quattro partite della Liga sabato 2 ottobre, quando si recherà per affrontare l’. I padroni di casa sono tornati a vincere contro il Maiorca l’ultima volta, mentre i loro ospiti hanno ottenuto tre vittorie in testacoda per salire al quinto posto nella classifica della Liga. Il callcio d inizio divsè previsto alle 14. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Nonostante non sia riuscito a stabilire la coerenza finora in questa stagione, l’si trova in una posizione relativamente impressionante dopo sette partite della stagione della Liga, ...

