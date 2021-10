“Non si può trattare così una persona!”. GF Vip, Alex Belli è una furia. E racconta a tutti cosa è successo in confessionale (Di venerdì 1 ottobre 2021) Stanno cominciando a prendere forma le ‘squadre’ all’interno della casa del GF Vip. Il gruppo si spacca drasticamente e si comincia a parlare male, molto male, degli altri concorrenti al reality. Da una parte le donne, che sono tutte compatte contro Soleil Sorge, ma anche diversi gieffini le stanno seguendo. Al fianco dell’influencer però è rimasto Alex Belli. Ieri l’attore si è appartato con l’amica e le ha dato dei consigli. Belli ha anche rivelato che in confessionale gli avrebbero detto di “glissare” in merito alla lite avuta con il modello Samy Youssef. “Io sono certo che la tua intenzione non era razzista e sono convinto che lo sanno anche loro. Sei caduta nella loro trappola. Attenta a ogni mossa che fai, loro non aspettano altro che attaccarti. così come a me ieri sera. Sono caduto in un ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 1 ottobre 2021) Stanno cominciando a prendere forma le ‘squadre’ all’interno della casa del GF Vip. Il gruppo si spacca drasticamente e si comincia a parlare male, molto male, degli altri concorrenti al reality. Da una parte le donne, che sono tutte compatte contro Soleil Sorge, ma anche diversi gieffini le stanno seguendo. Al fianco dell’influencer però è rimasto. Ieri l’attore si è appartato con l’amica e le ha dato dei consigli.ha anche rivelato che ingli avrebbero detto di “glissare” in merito alla lite avuta con il modello Samy Youssef. “Io sono certo che la tua intenzione non era razzista e sono convinto che lo sanno anche loro. Sei caduta nella loro trappola. Attenta a ogni mossa che fai, loro non aspettano altro che attaccarti.come a me ieri sera. Sono caduto in un ...

