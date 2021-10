Mascherine agli studenti | i presidi | «Quelle che ci mandano sono scomode e puzzano»

(Di venerdì 1 ottobre 2021), idisperati chiedono lo stop alle forniture di Stato: non vanno bene e smaltirle è diventato un problema. Continuano ad arrivare a profusione, ma docenti ele rifiutano: «», «», «non aderiscono al volto», sostengono all’unie riferisce oggi la Repubblica in un servizio dedicato alla questione che sta tenendo banco nei corridoi. Nelle aule e, soprattutto, negli scantinati e in cassetti e armadietti degli istituti, letteralmente invasi dscatoloni.disperati: non sappiamo più dove metterle Gli, insomma, sul fronte dpi hanno ...

Il Secolo d'Italia

Covid in Campania: come annunciato, il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha firmato un'ordinanza per prorogare l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto quando non sia possibile ev ...
ALESSANDRIA - È giunta alla ventiduesima edizione la Biennale "Piemonte e Letteratura", il tradizionale appuntamento che fin dal 1976 si tiene a San ...