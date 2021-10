Lucano, la sinistra fuori di testa: “I giudici potevano aspettare”. Carofiglio faccia di bronzo (video) (Di venerdì 1 ottobre 2021) La sinistra si schiera con Mimmo Lucano. Le sentenze si accettano solo se colpiscono il centrodestra. Si criticano se colpiscono a sinistra. “Intollerabile”. “Bizzarro”. “Tempismo sospetto”. Sono i termini emersi nella puntata del 30 settembre di Otto e mezzo da Lilli Gruber. La condanna del modello-Riace con 13 anni e 2 mesi di carcere in primo grado per l’ex sindaco, innesca subito la doppia morale. Le condanne di Salvini e Morisi, ad indagini ancora in corso, bastano a distruggere un mondo. Lo stesso non vale sul versante politico opposto. La condanna pesantissima piovuta su Mimmo Lucano fa dire esattamente il contrario a tutti. Non solo agli ospiti della Gruber. Subito, a sentenza ancora “calda” si erano levate le litanie di Letta, Boldrini, Saviano, De Magistris e tutta la sinistra che. Su La7 ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 ottobre 2021) Lasi schiera con Mimmo. Le sentenze si accettano solo se colpiscono il centrodestra. Si criticano se colpiscono a. “Intollerabile”. “Bizzarro”. “Tempismo sospetto”. Sono i termini emersi nella puntata del 30 settembre di Otto e mezzo da Lilli Gruber. La condanna del modello-Riace con 13 anni e 2 mesi di carcere in primo grado per l’ex sindaco, innesca subito la doppia morale. Le condanne di Salvini e Morisi, ad indagini ancora in corso, bastano a distruggere un mondo. Lo stesso non vale sul versante politico opposto. La condanna pesantissima piovuta su Mimmofa dire esattamente il contrario a tutti. Non solo agli ospiti della Gruber. Subito, a sentenza ancora “calda” si erano levate le litanie di Letta, Boldrini, Saviano, De Magistris e tutta lache. Su La7 ...

AngeloCiocca : #Riace, 13 anni all’ex sindaco Mimmo #Lucano per favoreggiamento di #immigrazione #clandestina: ora? Che diranno i… - Fontana3Lorenzo : Il 'modello Riace', tanto acclamato e pubblicizzato dalla sinistra radical chic e terzomondista, aveva come scopo,… - SusannaCeccardi : L’immigrazione è un business. E non tutti quelli che se ne occupano sono onesti. La condanna di Mimmo Lucano sment… - RIuvant : RT @Enrico__Costa: Salvini a testa bassa su Lucano: “la sinistra candida condannati a 13 anni”. Letta, invece, gli esprime vicinanza e soli… - pbrex668 : RT @AngeloCiocca: #Riace, 13 anni all’ex sindaco Mimmo #Lucano per favoreggiamento di #immigrazione #clandestina: ora? Che diranno i finti… -