La Engineering di Ibarra: "Meno silos, più ecosistemi digitali" (Di venerdì 1 ottobre 2021) Parla Maximo Ibarra, 52 anni, dopo aver guidato Tre, Wind e Sky, per citare le ultime imprese, da oggi diventa amministratore delegato di Engineering Leggi su repubblica (Di venerdì 1 ottobre 2021) Parla Maximo, 52 anni, dopo aver guidato Tre, Wind e Sky, per citare le ultime imprese, da oggi diventa amministratore delegato di

Advertising

Packy1976 : RT @EngineeringSpa: 'È un momento straordinario di cambiamenti, ricco di opportunità. Le tecnologie porteranno benefici a tutti e per quest… - MissioneStartup : RT @StartMagNews: Tutte le novità su chi punta a partecipare alla procedura di Ppp per il Cloud Pa. La proposta (gradita al governo) di Tim… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Tutte le novità su chi punta a partecipare alla procedura di Ppp per il Cloud Pa. La proposta (gradita al governo) di Tim… - Gazzetta5G : RT @StartMagNews: Tutte le novità su chi punta a partecipare alla procedura di Ppp per il Cloud Pa. La proposta (gradita al governo) di Tim… - StartMagNews : Tutte le novità su chi punta a partecipare alla procedura di Ppp per il Cloud Pa. La proposta (gradita al governo)… -