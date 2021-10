Juventus, in campo Chiellini e Szczesny. Allegri: «Giocherà chi ha più energie» (Di venerdì 1 ottobre 2021) “La formazione? Due ne ho sicuri al momento, Chiellini e Szczesny. Gli altri li devo vedere oggi, qualcuno era più stanco di altri, però sono ragazzi giovani. Chi ha più energie andrà in campo”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del derby. “Abbiamo avuto tutto il tempo per recuperare, abbiamo un altro giorno fino a domani alle 18”, ha aggiunto. Leggi su footdata (Di venerdì 1 ottobre 2021) “La formazione? Due ne ho sicuri al momento,. Gli altri li devo vedere oggi, qualcuno era più stanco di altri, però sono ragazzi giovani. Chi ha piùandrà in”. Lo ha detto il tecnico dellaMassimilianoin conferenza stampa alla vigilia del derby. “Abbiamo avuto tutto il tempo per recuperare, abbiamo un altro giorno fino a domani alle 18”, ha aggiunto.

