Audience digitali, Upa e la proposta per dati trasparenti (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Serve obiettività di rilevazione, con metriche omogenee. Siamo all’anno zero per le Audience digitali. Puntiamo a comparabilità e standard condivisi per video, audio e testi nelle misurazioni effettuate da terzi. Oggi ci sono mezzi che elaborano e assemblano dati autoprodotti: la misurazione di terzi sarebbe una novità non da poco. Tutto questo ancora non c’è nel mondo delle ricerche, serve una trasformazione radicale”. Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente di Upa (l’associazione delle imprese inserzioniste), propone le linee guida per una misurazione “omogenea e trasparente” delle Audience. L’associazione evidenzia che “la proliferazione dei media, delle piattaforme e dei dispositivi di accesso ai contenuti ha creato comportamenti di fruizione da parte degli individui strutturalmente cross-mediali e non ... Leggi su italiasera (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Serve obiettività di rilevazione, con metriche omogenee. Siamo all’anno zero per le. Puntiamo a comparabilità e standard condivisi per video, audio e testi nelle misurazioni effettuate da terzi. Oggi ci sono mezzi che elaborano e assemblanoautoprodotti: la misurazione di terzi sarebbe una novità non da poco. Tutto questo ancora non c’è nel mondo delle ricerche, serve una trasformazione radicale”. Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente di Upa (l’associazione delle imprese inserzioniste), propone le linee guida per una misurazione “omogenea e trasparente” delle. L’associazione evidenzia che “la proliferazione dei media, delle piattaforme e dei dispositivi di accesso ai contenuti ha creato comportamenti di fruizione da parte degli individui strutturalmente cross-mediali e non ...

Advertising

