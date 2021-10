Allegri: “Per il Torino sarà la partita della vita. Arthur e Kaio Jorge verso la convocazione” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sempre Allegri in conferenza stampa sul Torino: “Dobbiamo essere consci che per loro sarà la partita della vita. Lo stanno preparando al meglio e dobbiamo controbatterli, sotto tutti i punti di vista. Dovremo fare meglio, difensivamente e offensivamente, del Chelsea. Ieri Arthur ha fatto il secondo allenamento con la squadra. Può darsi che domani sia lui che Kaio Jorge vengano in panchina che può esserci bisogno. Arthur è un giocatore di palleggio che tecnicamente può darci una mano”. FOTO: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 1 ottobre 2021) Semprein conferenza stampa sul: “Dobbiamo essere consci che per lorola. Lo stanno preparando al meglio e dobbiamo controbatterli, sotto tutti i punti di vista. Dovremo fare meglio, difensivamente e offensivamente, del Chelsea. Ieriha fatto il secondo allenamento con la squadra. Può darsi che domani sia lui chevengano in panchina che può esserci bisogno.è un giocatore di palleggio che tecnicamente può darci una mano”. FOTO: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

