Tottenham Hotspur-Aston Villa | precedenti dalla parte degli Spurs | tutti i numeri

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ilha vinto 10 delle ultime 12 partite di Premier League contro l’(2P), anche se le due sconfitte in questa serie sono arrivate in casa (0-1 ad aprile 2015, 1-2 a maggio 2021). L’potrebbe vincere due partite di campionato consecutive contro gliper la prima volta da settembre 2008, mentre l’ultima volta che ha vinto in trasferta due gare di fila contro la squadra londinese risale all’agosto 1995. Dall’inizio della scorsa stagione, l’ha vinto tre delle sette trasferte di Premier League giocate a Londra (1N, 3P), inclusa una vittoria per 2-1 in casa. Ins avevano vinto solo tre delle29 gare della massima ...

Advertising

Deepnightpress : Tottenham Hotspur vs Mura | Conference League 30-09-21: Pronostico e Formazioni #UECL #bettingtips #soccer… - rompebanca : Final - Arsenal 3-1 Tottenham Hotspur Serie A de Italia Final - Juventus 3-2 Sampdoria Final - Empoli 4-2 Bologna F… - sportli26181512 : Arsenal-Tottenham 3-1: Finisce 3-1 la sfida tra Arsenal e Tottenham, match della sesta giornata della Premier Leagu… - Nicola123q : Oleksandr Usyk è il nuovo campione del mondo WBA, IBF e WBO dei pesi massimi! Il fuoriclasse ucraino ha realizzato… - VivMilano : RT @FedPugilistica: #ProdanMarku MASSIVE FIGHT DAY! ?? La resa dei conti ?? ??? Start h 19,00 - ora italiana ?? Tottenham Hotspur Stadium, Lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Hotspur

Toscana Calcio

...30) Oltre al calcio in diretta, gli appassionati di sport possono guardare anche ottimi documentari sportivi disponibili in esclusiva su Prime Video tra cui All or Nothing:, Take Us ......dedica alla crisi del, come una concausa del momento buio. E anche - velatamente - come gola profonda dei giornali italiani. L'articolo è un atto d'accusa per tutta la dirigenza, e ...Teatro della super sfida sarà il Tottenham Hotspur Stadium di Londra , che farà ovviamente il tifo per il beniamino locale Joshua. Joshua: una sfida da vincere per puntare al super derby con Fury Il 3 ...Tottenham-NS Mura, sfida valevole per la 2ª giornata di Conference League del gruppo G: info partita, probabili formazioni, diretta tv e streaming ...