Starfield avrà la bellezza di oltre 150 000 linee di dialogo | molte più di Skyrim e Fallout 4

(Di giovedì 30 settembre 2021)150.000di, secondo il game director di Bethesda Todd Howard. Nella giornata di oggi, Xbox ha tenuto una presentazione speciale del Tokyo Game Show 2021, una vetrina dedicata principalmente al suo pubblico giapponese. Durante la presentazione, il direttore creativo di, Todd Howard, è apparso brevemente per rivelare che il gioco di ruoloun doppiaggio completamente in giapponese (alle altre lingue), menzionando inchevanta ben150.000di. Ciò pone il conteggio dei dialoghi diben al di sopra sia di4 che di ...

