PlayStation Plus | la lista completa dei giochi gratis di ottobre 2021 per PS5 e PS4

(Di giovedì 30 settembre 2021) Anche per il mese diè arrivato l’annuncio Sony circa iinclusi nell’abbonamento a. Come da prassi la casa deiha annunciato alle ore 17:30 di ieri, mercoledì 29 settembre, il tris diintrodotto solo poche settimane fa: ad agosto. I titoli di settembre comunque, ancora per pochissimo, sono ancora disponibili: i giocatori possono dunque riscattare: Overcooked! All You Can Eat (PS5) Hitman 2 (PS4) Predator: Hunting Ground (Ps4): idiMa quali sono idisponibili per il mese di? La presentazione ha confermato di fatto i leak che erano apparsi in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation Plus

Anche questa volta i rumor si sono rivelati affidabili e i giochi che arriveranno ad ottobre gratuitamente sull' abbonamentosono esattamente quelli emersi nei giorni scorsi. Sony ha infatti appena pubblicato la lista completa dei titoli e a partire dal 5 ottobre sarà possibile riscattare Hell Let Loose (...In questi giorni erano circolate delle voci su quali fossero i giochi deldi ottobre. Ebbene, anche per questo mese i leak si sono rivelati esatti. Sul blog ufficiale è stato confermato che per il mese di ottobre i possessori del servizio per le console ...Anche per il mese di ottobre è arrivato l’annuncio Sony circa i giochi inclusi nell’abbonamento a PlayStation Plus. Come da prassi la casa dei giochi ha annunciato alle ore 17:30 di ieri, mercoledì 29 ...Grazie al servizio PlayStation Plus ogni mese vengono messi a disposizione dei titoli gratuiti. Scoprite con noi i titoli gratuiti del mese di Ottobre.