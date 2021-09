Notte di sangue nel milanese, scoppia una rissa in strada: 22enne muore accoltellato (Di giovedì 30 settembre 2021) Milano – Un 22enne è morto la Notte scorsa a Pessano con Bornago (Milano) dopo essere stato accoltellato in strada. I fatti sono avvenuti in via Monte Grappa, dove i carabinieri e personale 118 sono intervenuti per una rissa consumata in strada tra diversi giovani. Sul posto sono state soccorse due persone, di cui uno, italiano di 16 anni è stato trasportato presso l’ospedale di Melzo con ferite alla testa, non in pericolo di vita, mentre il secondo, 22enne italiano, è stato trasportato presso l’ospedale di Monza con ferite di arma da taglio al torace, ed è deceduto. Rilievi e accertamenti in corso dalla S.I.S. del Nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Milano. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 settembre 2021) Milano – Unè morto lascorsa a Pessano con Bornago (Milano) dopo essere statoin. I fatti sono avvenuti in via Monte Grappa, dove i carabinieri e personale 118 sono intervenuti per unaconsumata intra diversi giovani. Sul posto sono state soccorse due persone, di cui uno, italiano di 16 anni è stato trasportato presso l’ospedale di Melzo con ferite alla testa, non in pericolo di vita, mentre il secondo,italiano, è stato trasportato presso l’ospedale di Monza con ferite di arma da taglio al torace, ed è deceduto. Rilievi e accertamenti in corso dalla S.I.S. del Nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Milano. (fonte Adnkronos)

